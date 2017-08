Twentenaar vindt werk dicht bij huis

Dit blijkt uit de jongste cijfers over woon-werkverkeer in Nederland, die donderdag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden gepubliceerd. De cijfers zijn uit 2015 en geven geen grote verschillen weer sinds het CBS een jaar eerder het aantal forensen per gemeente onder de loep nam.

Honkvast

Enschedeërs en Winterswijkers zijn in deze regio het meest honkvast wat werk betreft. In beide plaatsen gaat ongeveer de helft van de werknemers naar een werkgever in de eigen gemeente. Ter vergelijking: In Almelo blijft maar ongeveer één op de drie werknemers binnen de gemeentegrens.

De CBS-cijfers laten zien dat vier op de tien werknemers in Nederland in dezelfde gemeente woont en werkt.

Vaste banen

Enschede is en blijft voorlopig een stad met meer vaste banen (78.000) binnen de eigen gemeentegrenzen dan werkende Enschedeërs (67.000) met een baan in loondienst. Van deze 67.000 mensen werken er 38.000 in de eigen stad.