365 dagen bezig met volksfeest

Aardig beeld: als aanstaande zondag de laatste loper finisht, is de voorbereiding op de marathon van volgend jaar officieel begonnen. ,,Dan maken we namelijk de datum bekend van de volgende marathon'', zegt Maarten Schuddemat, event manager van de NN Marathon Rotterdam. Schuddemat is vooral verantwoordelijk voor de logistiek en veiligheid op het parcours van 'het grootste eendaagse sportevenement van Nederland'.



Dat een evenement met ruim 40.000 deelnemers en 925.000 toeschouwers veel voorbereiding vergt, zal iedereen duidelijk zijn. Het begint al met overleg over de datum van het marathonweekend. Schuddemat: ,,Een thuiswedstrijd van Feyenoord en de NN Marathon Rotterdam gaan bijvoorbeeld niet samen.''



De marathon mag voor de buitenwereld misschien ogen als een geoliede machine, maar ook machines vergen onderhoud. En soms reparaties. ,,Na elke marathon gaan we eerst intern evalueren. Elk jaar hebben we wel verbeterpunten. Stel dat een stukje van het parcours wat te smal was, dan gaan we direct kijken hoe we dat kunnen verbeteren. En vaak moeten we het parcours sowieso veranderen vanwege wegwerkzaamheden of andere bouwactiviteiten in de stad. Uit al die verbeterpunten rolt in september een concept-plan. Dat gaan we bespreken met gemeente, alle hulpdiensten, NS en RET.''



Uiteraard hebben die partijen ook hun wensen en ambities. ,,Met al deze partners hebben we meestal vanaf oktober acht of negen keer een overleg. En daarnaast voeren we natuurlijk ook afzonderlijk gesprekken, bijvoorbeeld alleen met de politie.'' Langzamerhand komen alle wensen en verbeterpunten bij elkaar. Natuurlijk schuren de belangen weleens, maar daarbij helpt het dat de marathon van Rotterdam een fenomeen is. Schuddemat: ,,Iedereen is trots op de marathon, iedereen wil dat dit het grootste loopfeest van Nederland blijft.''