Een op de drie vrouwen maakt handtas nooit schoon: 'Bizar wat je eruit vist'

Een van de respondenten vond de telefoon van iemand anders het smerigste dat ze ooit in haar tasje aantrof. ,,Gewoonweg vies.'' En daar heeft ze enigszins gelijk in, want uit een eerdere rondvraag op deze website bleek al dat de mobiele telefoon nooit wordt gereinigd. Wie zijn mobieltje meeneemt naar het toilet zeult massa's E. coli-bacteriën en virussen op zijn telefoonscherm mee. Een keer per week schoonmaken is het advies van deskundigen.



Schoonmaakdiva Zamarra Kok van zamarra.nl raadt aan om je tas maandelijks leeg te schudden en bij een crisis (bijvoorbeeld lekkende zonnebrand) direct actie te ondernemen. ,,Hoe langer je wacht, hoe meer de vlek is ingedroogd. Zelf heb ik er geen last van, want ik heb een leren inzettasje die ik van tas naar tas overzet. Zo spaar ik de binnenkanten en vergeet ik nooit meer iets mee te nemen.''



Hieronder geven Zamarra Kok en Jasmijn tips hoe je het beste je handtas schoon kunt maken.