Hier juich je zondag de Oranjeleeuwinnen toe

Wie de Oranjeleeuwinnen zondag live in actie wil zien, betaalt daar honderden euro's voor, maar gelukkig worden er her en der grote schermen opgetuigd zodat je niets hoeft te missen van de feestvreugde.

Nu de voetbaldames de finale hebben gehaald, lijkt Nederland wakker te worden. Horecaondernemers stoffen de tv-schermen en beamers af en pakken groots uit om er om 17.00 uur een feest van te maken. Maar de uitbundigheid is bij lange na niet te vergelijken met de Oranjekoorts die normaal heerst bij een EK.

Enquete poll Waar kijk jij zondag de finale van het EK-damesvoetbal? Gewoon thuis

In de kroeg

Op de camping/in een hotel

Op een groot plein

Ik kijk niet Waar kijk jij zondag de finale van het EK-damesvoetbal? Gewoon thuis (58%)

In de kroeg (2%)

Op de camping/in een hotel (2%)

Op een groot plein (0%)

Ik kijk niet (38%) Uit een poll op deze website blijkt dat de oranjekoorts zich vooral thuis voordoet. Zo'n 59 procent zegt de finalewedstrijd 'gewoon' thuis te kijken. 38 procent houdt voet bij stuk en kijkt zelfs niet als de Oranjeleeuwinnen Europees kampioen kunnen worden. Slechts 2 procent van de 1.700 respondenten duikt de kroeg in en nog eens 2 procent juicht ze toe op de camping of in een hotel. Waar kun je nog meer kijken? Een overzicht.

In de bioscoop

Geen zin om 90 minuten (of langer) te staan? Bij bioscoopketen Vue kun je de finale volgen vanuit de luie bioscoopstoel. De locaties die meedoen zijn Vue Kerkrade, Alkmaar en Eindhoven. Tickets zijn te bemachtigen via de website van Vue: vuecinemas.nl.

Entree = gratis

Volledig scherm © Paul Rapp

TivoliVredenburg

Popzaal TivoliVredenburg in Utrecht barstte bij de kwartfinale al uit z'n voegen door het grote aantal bezoekers. Ze weken voor de halve finale uit naar de grotere zaal Ronda, waar 1.000 bezoekers zagen hoe de Oranjeleeuwinnen de Engelsen klopten. De finale is ook te zien in Ronda, maar niet meer gratis. Dat heeft alles te maken met de verwachte extra belangstelling, vertelt feestprogrammeur Michiel Peeters. ,,We ruimen plek in voor 1.700 bezoekers. Het moet niet zo zijn dat er straks 2.500 mensen voor de deur staan en dat we er 800 moeten teleurstellen. Dat willen we hiermee voorkomen.’’

Entree = 2 euro

Op het plein

In Enschede, de stad waar de finale gespeeld wordt, is het festijn natuurlijk weer te volgen vanaf de fanzones Stationsplein en het Wilminkplein. Het officiële fancafé is Eetcafé CP op de Oude Markt. Hier zullen honderden Oranjefans wellicht getuige zijn van de winst.

Entree= gratis

Daar in dat kleine café

Op zoek naar een gezellig café om de wedstrijd te kijken? Op Facebook laten tientallen uitbaters weten dat de finale wordt uitgezonden, op televisies en/of grote schermen: van Scheveningen tot Dordrecht en van Huizen tot Enschede. Annabel in Rotterdam twijfelt nog of ze uitzenden in het café voor 150 man of op het terras voor 1.300 bezoekers. Dat maken ze nog bekend via hun facebookpagina.

O ja, bij sommige kroegen krijg je een biertje bij ieder goal van Oranje. Olé, olé, olé!