IJs is hot, maar zwart ijs is pas echt cool

Martijn Doets van IJsmanschap analyseert: ,,Die ontwikkeling past naadloos in de tijdgeest. Mensen willen omfietsen of extra moeite doen voor iets wat met zorg en aandacht is bereid. Ze vinden het niet bezwaarlijk om daarvoor wat dieper in hun portemonnee te moeten grijpen. Dat geldt op alle fronten in de horeca en voedselbranche, van de burgerbar tot de slager en de ijsmaker. Ook willen klanten verrast worden, waardoor wij bijzondere combinaties en presentaties kunnen bedenken.''



Doets koos daarom voor een compleet assortiment aan popsicles (ijslolly's) met ingrediënten als melk, room en ook mascarpone en ricotta. ,,Consumenten zijn gewend aan waterijs op een stokje. Ik wilde me daarom onderscheiden door juist schepijs aan die prikker te rijgen. Klanten waarderen dat. Zijn bereid hun smaakpapillen te prikkelen omdat ijs blij maakt. Het is een luxe die iedereen zich kan veroorloven. Bovendien is het een product dat wordt geassocieerd met zon, zomer en vrijheid.''