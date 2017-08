Is het Lie-del of Li-ddel? Voor eens en voor altijd duidelijkheid

Zeg je Preij-mark of Prie-mark? En is het Lie-del of Li-ddel? Over de uitspraak van merknamen zoals deze kunnen de meningen flink uiteen lopen. Hoog tijd om voor eens en voor altijd duidelijkheid te scheppen.

Het Britse kledingmerk Primark maakte onlangs een einde aan de discussie over de naam. Nadat een aantal mensen zich op sociale media publiekelijk bezighielden met de vraag wat nou de juiste uitspraak van de naam van de kledingketen is, hakte Primark de knoop door met een antwoord op haar website. ,,Een hele goede vraag'', is te lezen op de site. ,,Wij gebruiken het liefst Pr-Eye-Mark.''

Primark is niet de enige naam waar regelmatig onduidelijkheid over is. Ook deze merknamen worden stelselmatig verkeerd uitgesproken:

Lie-del of Li-ddel?

De naam van de Duitse supermarktketen Lidl wordt op z'n Duits uitgesproken, bevestigt de winkel. Lie-del dus en niet Li-ddel, zoals de eenzame 'i' in de naam misschien doet vermoeden.

Nai-key of Naik?

Lange tijd was er veel onduidelijkheid over de naam van dit bekende sportmerk. In 2014 schepte medeoprichter Philip Knight duidelijkheid nadat een nieuwsgierige klant hem om duidelijkheid had gevraagd: Nike wordt uitgesproken als: Nai-key, met twee lettergrepen dus.

Volledig scherm De brief die 'Ben en Ken' naar de mede-oprichter van Nike schreven © Ben and Ken

Dokter Oet-ker of Dokter Ut-ker?

Beide uitspraken voor dit merk worden veel gebruikt. Niet zo gek, aangezien de bakproducent een aantal jaar geleden plotseling van uitspraak is geswitcht. Waar het voorheen Dr. Oet-ker werd genoemd, klinkt nu Dr. Ut-ker in reclames. Een woordvoerder van Dr. Oetker schept duidelijkheid: ,,In 1891 ontwikkelde de Duitse apotheker Dr. August Oetker een recept voor bakpoeder. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een internationale onderneming. Wij zijn er trots op dat Dr. Oetker nog steeds een familiebedrijf is. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de merknaam voortaan net zo uit te spreken als de familienaam: Dr. Utker.''

Porsj of Por-shuh

Heeft de naam van dit snelle automerk één of twee lettergrepen? Het antwoord is twee. Het automerk Porsche is de achternaam van de Oostenrijkse uitvinder: Ferdinand Porsche en wordt uitgesproken met een zachte -uh op het eind. Voor de duidelijkheid heeft het automerk een speciale video gemaakt om de correctie uitspraak te oefenen.

A-di-das of A-DEE-das

Leg jij de klemtoon in deze naam op de a of op de di? De correcte manier om de naam van dit sportmerk uit te spreken is Ádidas, met de klemtoon op de a dus. Vernoemd naar de Duitse bedenker Adolf 'Adi' Dassler.

Ley-vais of Lee-vies?

De mensen die de bekende spijkerbroeken van dit merk steevast lee-vies noemen, hebben het fout. Alhoewel het kledingmerk in 1873 werd opgericht door de Duitse Levi Strauss, is de naam volledig geamerikaniseerd. Levi's spreek je zo uit: Ley- (rijmt op het Engelse woord key) en vais (rijmend op het Engelse woord eyes).

Hie-oen-dai of Hoen-dai?