Nederlands rozenblaadjesijs het mooiste van Europa

Wie naar rozenblaadjesijs zoekt in een doorsnee ijssalon komt bedrogen uit. ,,Het publiek kiest vaak voor populaire smaken, dus is het niet interessant om op de kaart te zetten'', vertelt bedenker Arjen Nijenhuis.



Nijenhuis schreef zijn rozenblaadjesijs wel met succes in voor de Gelato World Tour in het Italiaanse Bologna, een soort Europees kampioenschap voor ijsmakers. ,,De jury vond dat mijn bak met ijs het beste werd gepresenteerd.'' Nuchter als de ijsmaker is, stelt Nijenhuis 'dik tevreden' te zijn met de erkenning.



Als Nijenhuis moet kiezen, is hij dan trotser op de titel 'Beste ijsmaker van Nederland' of de Europese erkenning van best gepresenteerd ijs? ,,Beste ijsmaker van Nederland", klinkt het zonder twijfel. ,,Vanwege de eer dat je goed met het vak bezig bent."