Underboob? 'Je hebt geluk als je bikini na een duik nog om je nek hangt'

bikini-testDe triangel bikini ken je vast en zeker, maar heb je al gehoord van de off shoulder en de underboob ? Deze vallen onder de bikinitrends van 2017. Een modieus verzamelitem of kun je er comfortabel een baantje in trekken? Sandra van More Style Than Fashion en Jasmijn van Fashionscene vellen een oordeel.

De zomer is halverwege en dat betekent aanbiedingen in zwemkledingland. Wie laat op vakantie gaat of hoopt op een prachtige nazomer, moet nu gaan shoppen. Maar welke bikini moet je hebben? Daar helpt de strenge, maar doch rechtvaardige modejury je bij. Deze bestaat uit Jasmijn Engering, hoofdredactrice van de modewebsite Fashionscene.nl en de 33-jarige blogger Sandra Kleine Staarman van More Style Than Fashion. Wij leggen hen zes bikinitrends van 2017 voor. Er wordt beoordeeld op 'bruin worden', 'comfort' en 'zwemgeschiktheid'. Ook vertellen ze welk figuur de zwemoutfit het mooist staat. Tot slot geven de twee nog een ultieme bikinitip.

Volledig scherm Sandra (More Style Than Fashion) en Jasmijn (Fashionscene.nl) © LinkedIn

Off shoulder:

Volledig scherm 94,95 euro © BikinisOnline.eu

1. Hoe word ik bruin? (*Niet egaal bruintintje tot ***** heel egaal bruintintje)

Jasmijn: ** Door de ruches en mouwtjes vrees ik een bijzondere 'tanline'.

Sandra: *** Draag deze bikini dus als je al een kleurtje hebt.

2. Blijft alles op zijn plek zitten? (*Niplegate! tot ***** zit stevig)

Jasmijn: ** Minder geschikt voor grote golven of een duik in het zwembad. Dan vind je het topje ergens rond je navel terug.

Sandra: ** Deze bikini is 'kijk mij mooi langs het zwembad liggen' –proof.

3. Zit het comfortabel? (*Waarom trek ik dit aan? tot **** zit fantastisch)

Jasmijn: * Kunnen je armen wel omhoog?

Sandra: *** Nee, ik denk dat je dan kans hebt op een underboob.

4. Zwemmen of zonnen?

Jasmijn: Leuk om te combineren met een kort spijkerbroekje. Voor de look dus.

Sandra: Let vooral even op je beweegbaarheid voordat je deze aanschaft.

5. Voor welk lichaam?

Sandra: Heb je een peervormig figuur, dus kleine borsten en brede heupen, dan kan deze bikini wonderen doen. Zoek een off-shoulder top uit in een leuke felle kleur of print en je broekje in een donkerdere effen kleur. Op deze manier creëer je een optisch iets breder bovenlichaam en haal je de aandacht weg van je bredere heupen.

6. Minder geschikt voor vrouwen:

In koor: dames met brede schouders.

7. Gemiddelde eindcijfer: 6,8

Jasmijn: Leuke bikini en dit jaar helemaal hip, maar praktisch gezien niet handig.

One shoulder

Volledig scherm 62,50 euro © tommybahama.com

1. Hoe word ik bruin? (*Niet egaal bruintintje tot ***** heel egaal bruintintje)

Jasmijn: **** Redelijk egaal. Ligt wel aan de breedte van de schouderband.

Sandra: ** Ook zo’n bikini die je beter kunt dragen wanneer je al een kleurtje hebt. Met deze bikini wordt namelijk alleen één schouder egaal bruin.

2. Blijft alles op zijn plek zitten? (*Niplegate! tot ***** zit stevig)

Jasmijn: *** Deze doorstaat een grote golf of duik prima.

Sandra: **** Deze is zwemproof, vooral wanneer het bandeau-gedeelte stevig om je lichaam zit.

3. Zit het comfortabel? (*Waarom trek ik dit aan? tot **** zit fantastisch)

Jasmijn: **** Yep, dankzij de schouderband

Sandra: **** Hij is vrij comfortabel. Je kunt het met een standaard bandeau bikini vergelijken die nog extra houvast heeft door een schouderband.

4. Zwemmen of zonnen?

Jasmijn: Kan beide. De stevigheid zit dus maar aan één kant.

Sandra: En je wordt maar aan één kant bruin.

5. Voor welk lichaam?

Jasmijn: Een variant op de bandeau. Smalle schouders lijken daarbij breder. Ook versiering als ruches en franjes in de bikini werken voor vrouwen met kleine borsten. Het accent ligt bij deze bikini op het bovenlichaam.

6. Minder geschikt voor vrouwen:

Jasmijn en Sandra: Deze speelse bikini kan iedereen hebben.

7. Gemiddelde eindcijfer: 7,8

Monokini

Volledig scherm 29 euro © Hunkemöller

1. Hoe word ik bruin? (*Niet egaal bruintintje tot ***** heel egaal bruintintje)

Jasmijn: * Door de verschillende cut-outs kan je kleurtje een bijzonder patroon worden.

Sandra: * Een absolute no-go als je bruin wil worden. Door alle touwtjes en stukjes stof heb je na het zonnen een heel landschap op je lichaam gedurende een aantal weken (ik spreek uit ervaring).

2. Blijft alles op zijn plek zitten? (*Niplegate! tot ***** zit stevig)

Jasmijn: **** Deze variant op het badpak blijft prima zitten.

Sandra: *** Hangt een beetje af van het soort monokini, maar de meeste zijn swim proof.

3. Zit het comfortabel? (*Waarom trek ik dit aan? tot **** zit fantastisch)

Jasmijn: *** Zit gegoten als een badpak.

Sandra: *** Een monokini kan heel comfortabel zijn. Maar let dan wel even op hoeveel steun hij biedt en hoe goed alles vast zit.

4. Zwemmen of zonnen?

Jasmijn: Kan allebei, maar houd er rekening mee dat de uitgesneden stukken in het badpak op flatterende plekken kunnen zitten.



5. Voor welk lichaam?

Jasmijn: Slanke dames met een zandloperfiguurtje. Door cut-outs rond de taille ligt daar de nadruk waardoor het lichaam meer vorm krijgt.

Sandra: Of atletisch gevormde vrouwen met een recht figuur. Door de uitsnijdingen creëer je meer rondingen.

6. Minder geschikt voor vrouwen:

Jasmijn: Met een appelfiguur.

7. Gemiddelde eindcijfer: 7

Jasmijn: In een woord 'sexy!'

High neck

Volledig scherm 69.99 euro © Otto.nl

1. Hoe word ik bruin? (*Niet egaal bruintintje tot ***** heel egaal bruintintje)

Jasmijn: **** Alleen rondom de borst en hals word je minder bruin.

Sandra: ** Wil je een gebruind decolleté dan zou ik deze laten liggen.

2. Blijft alles op zijn plek zitten? (*Niplegate! tot ***** zit stevig)

Jasmijn: **** Een grote golf of een duik van de duikplank, deze bikini met een sportieve twist is ervoor gemaakt.

Sandra: ***** De ideale bikini om wat baantjes mee te trekken, te surfen of te duiken. Alles blijft mooi op z’n plek zitten.

3. Zit het comfortabel? (*Waarom trek ik dit aan? tot **** zit fantastisch)

Jasmijn: ***** Helemaal prima.

Sandra: **** Enerzijds biedt deze bikini veel comfort omdat hij niet snel verschuift en stevig zit. Anderzijds kun je ook minder comfort ervaren doordat het ook wat warm kan aanvoelen wanneer je bovenlichaam voor een gedeelte bedekt is. Dit geldt uiteraard niet bij de luchtige high neck-variant met enkel touwtjes.

4. Zwemmen of zonnen?

Jasmijn: Zwemmen, omdat je hals niet bruin wordt

5. Voor welk lichaam?

Jasmijn: Geschikt voor vrouwen met grote borsten.

Sandra: Ieder figuur kan deze bikini hebben.

6. Minder geschikt voor vrouwen:

Jasmijn: Met brede schouders. De top kan ervoor zorgen dat deze nog breder lijken.

7. Gemiddelde eindcijfer: 8,3

High waist

Volledig scherm 25,99 euro © bonprix.nl

1. Hoe word ik bruin? (*Niet egaal bruintintje tot ***** heel egaal bruintintje)

Jasmijn: *** Een bruine buik zal je in deze bikini niet snel krijgen.

Sandra: *** Prima model voor een egaal kleurtje.

2. Blijft alles op zijn plek zitten? (*Niplegate! tot ***** zit stevig)

Jasmijn: ***** Classy onder een parasol op een strandbedje, classy in de golven. Dat bikini broekje gaat nergens heen.

Sandra: **** Absoluut swim proof. Alles blijft op zijn plek.

3. Zit het comfortabel? (*Waarom trek ik dit aan? tot **** zit fantastisch)

Jasmijn: ***** Zeer comfortabel

Sandra: **** Persoonlijk een van mijn favoriete bikini trends. Heel comfortabel, vrouwelijk en ook zeer geschikt voor volslanke dames.

4. Zwemmen of zonnen?

Jasmijn: Beide en je hoeft je niet druk te maken over rolletjes. Het broekje is corrigerend en flatterend.

Sandra: Je ziet de high waist-bikini’s nog niet zo veel voorbij komen op de stranden. Het kan zijn dat je wel wat meer opvalt door deze bikini, daar moet je je uiteraard prettig bij voelen.

5. Voor welk lichaam?

Jasmijn: Deze bikini past bij ieder figuur. Het hoge broekje is flatterend voor vrouwen met een peerfiguur, zeker als je onzeker bent over je heupen. Ook vrouwen met een appelfiguur hebben baadt bij deze bikini. Dit model flatteert grote borsten, weinig taille en brede schouders. Ook zandloper figuren komen met deze bikini weg. Een echte sexy retro klassieker a la Marilyn Monroe.



Sandra: De perfecte bikini wanneer je onzeker bent over je love handles. Kies een broekje wat net boven je navel begint en alles verdwijnt mooi achter het stofje.

6. Minder geschikt voor vrouwen:

Jasmijn: Oké, deze is minder geschikt voor vrouwen met een recht figuur. Deze bikini houdt van curves.

7. Gemiddelde eindcijfer: 8,7

Underboob

Volledig scherm De underboob bikini is soms niets meer dan een te kleine triangle bikini of badpak. © InStyle

1. Hoe word ik bruin? (*Niet egaal bruintintje tot ***** heel egaal bruintintje)

Jasmijn: ***** De minste stof = het meest bruin.



Sandra: **** De side boob maakt plaats voor de under boob. Indien je nog meer van je lichaam zou willen bruinen kun je het beste je bikini top thuis laten.

2. Blijft alles op zijn plek zitten? (*Niplegate! tot ***** zit stevig)

Jasmijn: * Alles vliegt alle kanten op.

Sandra: * Als je geluk hebt bungelt hij na een duik in zee ergens aan je nek.

3. Zit het comfortabel? (*Waarom trek ik dit aan? tot **** zit fantastisch)

Jasmijn: * Lijkt mij niet, misschien voor de bovenste helft van de borst. De rest oogt afgekneld.

Sandra: * Absoluut niet. Binnen de kortste keren hangen je borsten er helemaal uit.

4. Zwemmen of zonnen?

Jasmijn: Als je wil showen, deze bikini laat weinig aan de verbeelding over.



5. Voor welk lichaam?

Jasmijn: Voor de Gigi Hadids en Kardashians van deze wereld. Zandloper figuurtjes met grote borsten.

Sandra: Dat denk ik niet, je kunt beter een smaller figuur hebben zodat alles redelijk op zijn plek blijft zitten.

6. Minder geschikt voor vrouwen:

Jasmijn: Bijna iedereen

Sandra: Als je bent gezegend met een grote buste. Deze bikini geeft 0 procent steun.

7. Gemiddelde eindcijfer: 5

Jasmijn: In één woord 'ordinair'

Bikinitips van de experts

Jasmijn: ,,Pas op met zonnebrandcrème. Sommige stoffen verkleuren sneller als ze hiermee in aanraking komen. Smeer je dus eerst in en laat het even intrekken. Hetzelfde geldt voor chloor. Direct uitspoelen nadat je in het zwembad bent geweest en uit laten hangen. Zo blijft de kleur langer mooi.''

Sandra: Met een bikini kun je ‘body sculpten’. Dus nadruk leggen op de kanten waar je trots op bent of juist de kanten die je minder mooi vindt wat verdoezelen. Houd daar rekening mee wanneer je een bikini uitzoekt. Draag je liever een badpak? Een trend die ik veel zie is de slogan swimsuit, een badpak met tekst.

De bikini in een infographic