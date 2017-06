Achahbar op huurbasis van PEC Zwolle naar NEC

Achahbar tekende vorig jaar een contract voor vier jaar bij PEC Zwolle, maar speelde afgelopen seizoen slechts 843 minuten verdeeld over 19 competitieduels. Daarin scoorde hij niet. Na de winterstop speelde Achahbar nog slechts 33 minuten, verdeeld over vier invalbeurten. Daarvoor speelde Achahbar vier jaar voor Feyenoord: in 43 wedstrijden kwam hij tot 9 goals. Voor Jong Feyenoord scoorde hij 25 keer in 57 wedstrijden. In het seizoen 2013/2014 speelde Achahbar elf wedstrijden voor Arminia Bielefeld op het tweede niveau van Duitsland.