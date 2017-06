ADO-fans willen zetel in de rvc

'Videoref geeft eerder rood bij zien slow­mo­ti­on­beel­den'

15:54 Voetbalscheidsrechters bestraffen overtredingen strenger bij het zien van beelden in slow motion dan in 'real time'. Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Leuven. In het onderzoek staat dat het effect van het gebruik van videobeelden nog flink wordt onderschat.