Blessure Jørgensen blijkt mee te vallen

De topscorer viel in de Arena uit met hamstringklachten, althans dat was het idee. ,,Dat dachten we inderdaad, maar het bleek niet zijn hamstring’’, zegt Giovanni van Bronckhorst. ,,Er is tijdens de wedstrijd een zenuw geblokkeerd in zijn rug. Daardoor viel het gevoel in zijn been uit. Er blijkt gelukkig geen spierschade. Hij gaat meetrainen en dan gaan we zien of hij fit genoeg is. Maar er is geen extra risico omdat er geen spierschade is.’’