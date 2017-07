'Blij dat we het vertrek van Rick snel hebben kunnen opvangen'

Lex Immers: Voor mij was er maar één keuze

3 juli Lex Immers leverde financieel flink in om weer bij ADO te kunnen voetballen. ,,Maar liefde speelt een grotere rol dan geld’’, sprak de 31-jarige middenvelder die vanavond voor twee jaar tekende bij zijn oude club. ,,Voor mij was er maar één keuze mogelijk en dat was ADO.’’