Braafheid wil zich bij FC Utrecht dolgraag revancheren

Braafheid zat een tijdje in de wachtkamer, maar uiteindelijk kwamen de onderhandelingen afgelopen week alsnog in een stroomversnelling. ,,Vanaf het begin was er vanuit beide partijen de intentie om met elkaar verder te gaan. Maar ik zat in Amerika, dus dat maakte dat de gesprekken wat langer hebben geduurd.’’

De verdediger keerde te laat terug om de eerste training mee te maken. ,,Het omboeken van vluchten was lastig, maar ik heb de eerst mogelijke vlucht gepakt toen ik hoorde dat ik kon tekenen. Ik ben vorig jaar naar Utrecht terug gekomen om te laten zien wat ik waard ben. Ik kan ook nu niet wachten om weer te starten en onderdeel uit te maken van de groep. Afgelopen jaar was zwaar. Mentaal vooral, omdat ik eigenlijk nooit lang geblesseerd ben geweest. Bij mijn rentree in de slotfase van het seizoen voelde ik de angst, maar hoe vaker ik speelde des te beter het ging. Dat ik nog meespeelde in de play-off-finale tegen AZ was een opsteker. Omdat ik zo kon bijdragen aan een Europees ticket, maar vooral omdat ik weer zag en voelde dat ik het nog kon.’’