De tien meest memorabele interlands van Sneijder

Door Victor-Jan Vanparijs

1) 30 april 2003: Nederland-Portugal 1-1

Voor alles een eerste keer, dus ook de eerste interland van een recordinternational. Na 45 minuten verving de jonge Ajacied Phillip Cocu in een oefenwedstrijd tegen Portugal. De uitslag deed er eigenlijk weinig toe. Naast Sneijder deed ook Arjen Robben zijn intrede bij Oranje.

Volledig scherm Sneijder in duel met Hugo Viana tijdens zijn eerste speelminuten voor Oranje © pro shots

2) 11 oktober 2003: Nederland-Moldavië 5-0

De tweede interland van Sneijder was meteen een goede. De jongeling kreeg het vertrouwen van Dick Advocaat, toen ook al bondscoach, en mocht voor het eerst in de basis starten. Sneijder bedankte door in de 51ste minuut op aangeven van Kluivert zijn eerste goal voor Oranje te maken. Een voorbode voor veel meer moois.

3) 19 november 2003: Nederland-Schotland 6-0

Na het missen van het WK in 2002 kon Oranje het zich niet veroorloven om nogmaals de eindronde van een groot toernooi mis te lopen. De kwalificatie ging niet van een leien dakje: via de play-offs moest Oranje zich zien te plaatsen voor het EK in Portugal. Tegenstander van dienst was Schotland. Na een 1-0 nederlaag in de heenwedstrijd moesten de mannen van Dick Advocaat het goedmaken in de Amsterdam Arena. De 19-jarige Sneijder nam Oranje op sleeptouw en zorgde na 14 minuten voor de 1-0.



Uit twee vrije trappen van Sneijder scoorden achtereenvolgens André Ooijer en Ruud van Nistelrooy. Diezelfde Van Nistelrooy maakte vervolgens de 4-0. Op een hoekschop van de uitblinkende Sneijder was Frank de Boer trefzeker: 5-0. Die andere uitblinker, Van Nistelrooy, legde de eindstand vast. Oranje naar het EK. Met de glansprestatie van de kleine Sneijder leek de toekomst verzekerd.

Volledig scherm Een piepjonge Wesley Sneijder (r) opent de score tegen Schotland © ANP

4) 9 juni 2008: Nederland-Italië 3-0

Na wederom een moeizame kwalificatiecampagne stond Oranje in 2008 op het EK in Zwitserland en Oostenrijk. Traditiegetrouw werd Oranje ingedeeld in de Groep des Doods. De openingswedstrijd tegen Italië was tevens de dag dat Wesley Sneijder zijn 24ste verjaardag vierde. De wereldkampioen werd met 3-0 van het veld geveegd, met een treffer en een gelukkige assist van Sneijder.

Volledig scherm Sneijder scoort de 2-0 tegen Italië op het EK in 2008 © ANP

5) 13 juni 2008: Nederland-Frankrijk 4-1

Enkele dagen na de triomf tegen Italië stond de verliezende WK-finalist van 2006 op het menu. Sneijder deed wederom zijn duit in het zakje met een assist en een wereldgoal in de blessuretijd: met een fenomenaal afstandsschot verschalkte hij de Franse doelman Grégory Coupet. Zijn doelpunt tegen de Fransen werd verkozen tot doelpunt van het toernooi.

Volledig scherm Sneijder (m) viert de overwinning tegen Frankrijk met Arjen Robben (l) en Giovanni van Bronckhorst (r) © ANP

6) 2 juli 2010: Nederland-Brazilië 2-1

Een slap Oranje leek een vogel voor de kat tegen de Brazilianen. Na tien minuten opende Robinho de score. De rest van de eerste helft voorspelde weinig goeds. De mannen van Bert van Marwijk mochten tevreden zijn met een 0-1 ruststand. In de tweede helft volgde echter een wederopstanding om u tegen te zeggen. In de 53ste minuut verschalkte Sneijder Júlio César van ver nadat zijn voorzet door niemand werd aangeraakt. Een kwartier later legde diezelfde Sneijder de eindstand vast met een onwaarschijnlijk doelpunt: de kleine middenvelder (zo'n 1 meter 70 groot) kopte de 2-1 binnen.

Volledig scherm Alles en iedereen te snel af: de kleine Sneijder kopt Oranje voorbij Brazilië naar de halve finale © ANP

7) 9 juli 2010: Nederland-Spanje 0-1

Na zijn fenomenale prestatie tegen de Seleção ging Uruguay in de halve finale voor de bijl, mede dankzij een doelpunt van Sneijder. De finale tegen Spanje moest het orgelpunt worden. Op slag van rust stuurde Sneijder Robben weg, maar Casillas tikte de bal met zijn teen tot hoekschop. Ondanks een karrenvracht aan doelkansen werd er niet gescoord, al brak Nigel de Jong Xabi Alonso wel nog bijna doormidden. Oranje leek af te stevenen op strafschoppen maar in de 116de minuut onthoofdde Iniesta Nederland. Spanje was voor de eerste keer wereldkampioen, Nederland moest voor de derde keer in de geschiedenis vrede nemen met de tweede plaats.

Volledig scherm Sneijder na de verloren finale tegen Spanje © ANP

8) 2 september 2011: Nederland-San Marino 11-0

Op het eerste gezicht lijkt een interland tegen San Marino een voetnoot. De vraag is niet wie er gaat winnen, maar met hoeveel verschil de dwergstaat voor de bijl gaat. Toch betekende deze wedstrijd een mijlpaal in de Nederlandse voetbalgeschiedenis: het was de eerste keer dat Oranje een interland met dubbele cijfers won. Sneijder had wederom een flink aandeel in de zege met twee doelpunten en een assist.

Volledig scherm Sneijder schiet de 10-0 binnen tegen San Marino © ANP

9) 13 juni 2014: Spanje-Nederland 1-5

De openingswedstrijd van Oranje op het WK in 2014 was de 100ste interland van Sneijder. Tegenstander was het op papier veel sterkere Spanje. La Selección had maar liefst drie grote toernooien achter elkaar gewonnen en was ook in 2014 torenhoog favoriet voor de eindzege. Xabi Alonso zette in de eerste helft een strafschop om en bracht Spanje op voorsprong. Op slag van rust bracht Van Persie Oranje langszij met dé snoekduik. Na de rust volgden nog vier doelpunten, waarvan twee op aangeven van Sneijder. Een revanche voor de verloren finale van 2010. Spanje overleefde de groepsfase niet.

Volledig scherm Sneijder probeert Xavi van de bal te zetten © ANP

10) 29 juni 2014: Nederland-Mexico 2-1

Nadat Oranje zich makkelijk geplaatst had voor de achtste finale begaf het zich een hele tijd op het randje van uitschakeling. Giovanni dos Santos bracht de Mexicanen kort na de rust op voorsprong. Pas in de 88ste minuut wist Sneijder Oranje uit de benarde situatie te redde. De begaafde middenvelder kreeg een afvallende bal in de voeten en trapte hem snoeihard voorbij de quasi onklopbare doelman Ochoa. Huntelaar maakte het feest compleet vanaf de stip. Mexico naar huis, Oranje naar de kwartfinale.