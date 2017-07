Dit is Abdelhak Nouri, troetelkind van Ajax

Ondertussen ziet hij zijn teamgenoot Donny van de Beek definitief in het eerste doorbreken. Het is een droom van veel Ajacieden: een middenveld vol eigen jeugd. De namen van Nouri en Van de Beek worden daarvoor hardop genoemd. Als trainer Marcel Keizer na een succesvol jaar met Jong Ajax in de Jupiler League Peter Bosz opvolgt als hoofdcoach, lijkt die stap dichterbij dan ooit.



Op 8 juli 2017 is het echter even allemaal anders. Tijdens een korte invalbeurt in een oefenduel tegen Weder Bremen zakt de 20-jarige middenvelder ineens in elkaar. Minutenlang wordt hij behandeld. Marcel Keizer kijkt met tranen in zijn ogen naar het troetelkind van de club. Oud-collega en jeugdproduct Davy Klaassen stuurt een tweet de wereld in: Stay strong Appie.