Edson Braafheid een jaar langer bij FC Utrecht

Braafheid kwam het afgelopen seizoen nauwelijks aan spelen toe na een zware achillespeesblessure (gescheurd). In de slotweken van het afgelopen seizoen sloot de oud-international weer aan bij de hoofdmacht, nadat hij bij Jong Utrecht in de Jupiler League aan zijn comeback werkte.



Trainer Erik ten Hag is blij met de terugkeer van Braafheid: “Edson heeft, zoals zo vaak in zijn loopbaan, laten zien over de juiste mentaliteit te beschikken om op dit niveau te acteren. Ondanks zijn ernstige blessure vorig seizoen liet hij zich niet uit het veld slaan en kon hij aan het einde van het seizoen nog een wezenlijke bijdrage leveren aan ons seizoen. Door zijn houding is hij een inspiratie geweest voor de andere spelers, op het veld en in de kleedkamer.”