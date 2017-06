Eigenaar Wang verdwijnt naar de achtergrond bij ADO

Dat Wang naar de achtergrond verdwijnt, betekent niet dat zijn rol helemaal is uitgespeeld bij ADO. ,,Hij blijft één van de managing directors van UVS en in die hoedanigheid blijft hij ook betrokken bij ADO", laat een woordvoerder van de club weten. ,,Zijn vertrek was gepland en op die manier kunnen ADO en UVS een frisse start maken met frisse gezichten."

Wang werd eind vorig jaar door de Ondernemingskamer (OK) geschorst als voorzitter van de rvc van ADO en vervangen door Knüppe. Tevens raakte de Chinees - of beter gezegd zijn bedrijf UVS - het beheer van de aandelen in de club kwijt aan de door de OK aangestelde Job van der Have. Zowel Knüppe als Van der Have verdwijnt binnenkort weer van het toneel bij ADO als UVS zijn aandelen weer terugkrijgt. Het werk van de tijdelijke bestuurders zit er bijna op.