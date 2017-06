Eis Achilles'29: laatste speelronde overspelen

Achilles'29 eist morgen in de rechtbank van Arnhem dat de laatste wedstrijd van de club in de eerste divisie én die van FC Dordrecht opnieuw worden gespeeld. Het bestuur van de Groesbeekse club stelt dat de KNVB het verloop van afgelopen competitie heeft beïnvloed.

Door Julian Droog

Het gaat de club om de drie punten aftrek die Achilles kort voor de laatste speelronde kreeg opgelegd. De club wil dat de beroepsprocedure over de puntenaftrek onrechtmatig verklaard wordt en opnieuw plaatsvindt. In dat geval zou de eventuele puntenstraf pas voor volgend seizoen gelden. Daarnaast eist de clubleiding dat de twee duels uit de laatste speelronde worden overgespeeld óf dat de degradant in de eerste divisie wordt toegelaten.

Achilles degradeerde kort voor de laatste speelronde al doordat de club drie uur voor de thuiswedstrijd tegen Jong PSV (1-5) drie punten aftrek kreeg van de KNVB. De clubleiding vindt dat de voetbalbond met de late beslissing de wedstrijd én die van concurrent FC Dordrecht (1-0 nederlaag bij FC Den Bosch) heeft beïnvloed en eist daarom dat beide duels opnieuw worden gespeeld.

21 clubs

Mocht het onmogelijk blijken om die wedstrijden over te spelen, dan eist de clubleiding een plek in de eerste divisie. In dat geval zou de competitie volgend seizoen bestaan uit 21 clubs. ,,Laat duidelijk zijn dat het ons alleen te doen is om gerechtigheid'', zegt voorzitter Harrie Derks van Achilles. ,,Wat ons betreft worden de wedstrijden opnieuw gespeeld, omdat die beïnvloed zijn door de late uitspraak van de beroepscommissie van de KNVB. Wij willen een eerlijke behandeling, net als iedereen.''

Achilles maakt de eisen morgenochtend bekend tijdens het spoedappèl in Arnhem. De clubleiding is er nog altijd van overtuigd dat de beroepszaak bij de KNVB onrechtmatig is, omdat er onvoldoende voorbereidingstijd was. De kortgedingrechter wees de bezwaren eerder af.

Braziliaanse lening

Achilles kreeg de puntenaftrek, omdat de club tot twee keer toe niet op tijd beschikte over 1,5 miljoen euro, zoals in het plan van aanpak stond. Dat kwam volgens de club doordat een miljoenenlening bij een Braziliaanse bank niet op tijd binnen was. Achilles ging in beroep tegen de straf, maar de beroepscommissie van de KNVB handhaafde de drie punten aftrek dus. Het spoedappèl van morgen draait niet om de inhoud van de beroepszaak, maar om de procedure.

Proflicentie

Het bestuur van Achilles is sinds de degradatie naar de tweede divisie ook nog in gesprek met de KNVB over de niet verkregen proflicentie. Dat proces loopt nog. Het spoedappèl staat volledig los van die gesprekken.