FC Utrecht praat over contract met Ould-Chikh

'Bosz bracht Cruyff-DNA terug in Ajax'

6 juni Peter Bosz is de nieuwe trainer van Borussia Dortmund. Hij wordt vanmiddag gepresenteerd in Duitsland. Zijn vertrek bij Ajax komt door een onwerkbare situatie in de staf. AD Sportwereld verslaggever Maarten Wijffels vertelt wat er aan de hand is en hoe Ajax nu verder moet.