Feyenoord opent met ruime zege bij Lisse, PSV verslaat RKC

Oranje Leeuwinnen gaan voor Europese titel

21:04 Bondscoach Sarina Wiegman weet dat de kans klein is dat de Nederlandse voetbalsters in eigen land Europees kampioen gaan worden. ,,Maar die kleine kans, daar gaan we wél voor'', zei Wiegman vandaag na de laatste test tegen Wales (5-0). ,,We weten wat we waard zijn, waar onze kwaliteiten liggen en wat ons te doen staat.''