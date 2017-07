Feyenoord opent met ruime zege bij Lisse

Situatie stabiel Ajacied Nouri stort neer met hartproblemen bij oefenduel

18:30 Ajacied Abdelhak Nouri is vanmiddag tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk neergestort op het veld. De 20-jarige speler werd ter plaatse gereanimeerd en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.