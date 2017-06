Gouden schaal en speciaal shirt voor trotse recordinternational Sneijder

,,Ik ben zo trots'', zei Sneijder. ,,Arjen Robben hield in de kleedkamer ook een mooie speech. We zijn als enige overgebleven van een mooie generatie. We hebben zoveel meegemaakt. Natuurlijk was het WK van 2010 een hoogtepunt. Maar hoe we Frankrijk en Italië weg speelden op het EK van 2008 was ook prachtig. Of die 6-0 tegen Schotland toen ik doorbrak bij de nationale ploeg. En wat wacht je van die 5-1 tegen Spanje op het WK van Brazilië?''