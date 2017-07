Heimwee, ook voetballers hebben er last van: vijf voorbeelden

Voor het eerste voorbeeld blijven we meteen in Den Haag. Het blijkt lastig om de Hofstad te verlaten. Waar Lex Immers in elk geval nog twee seizoenen in het buitenland voetbalde, hield Wesley Verhoek het in 2011 nog geen dag buiten de landsgrenzen uit. Een transfer van 2,5 miljoen euro van ADO Den Haag naar Nottingham Forrest ketste af omdat Verhoek bij voorbaat al bang was voor heimwee. Hij was meer een Haagse jongen dan hij dacht. Later nuanceerde hij de heimweeberichten door te stellen dat hij gewoon niet het goede gevoel had bij de Engelse club.



Verhoek zou uiteindelijk binnen Nederland toch nog elders in het land voetballen. Feyenoord, FC Twente en Go Ahead Eagles. In 2015 beproefde Verhoek alsnog zijn geluk in het buitenland. En wel in het verre India. Daar speelde hij een half jaartje voor Pune City. Inmiddels voetbalt de inmiddels 31-jarige Leidschendammer weer lekker dichtbij huis: op de amateurvelden van DHC Delft.