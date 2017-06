Koeman haalt Ajax-captain Klaassen naar Everton

28 miljoen euroDavy Klaassen (24) staat de komende vijf seizoenen onder contract bij Everton. De middenvelder van Ajax die de laatste jaren uitgroeide tot het gezicht van de club was vandaag in Liverpool om de transfer af te ronden. Ajax ontvangt ruim 28 miljoen euro voor de speler.

De transfer hing al geruime tijd in de lucht, maar werd vandaag definitief afgerond. Klaassen speelt komend seizoen dus in de Premier League, onder leiding van manager Ronald Koeman. Voor Klaassen was dat een belangrijke reden om voor de 'blauwe club' uit Liverpool te kiezen. Bij Everton staat vooralsnog ook keeper Maarten Stekelenburg onder contract.

Klaassen debuteerde in 2011 voor Ajax, de club waar hij als 11-jarige in de jeugdopleiding terecht kwam. De laatste twee seizoenen was hij aanvoerder van de Amsterdammers en pas na dit seizoen voelde hij zich klaar voor een stap naar het buitenland. Met zijn overstap naar Everton is daar nu een concreet vervolg aan gegeven.

Klaassen werd de afgelopen seizoen vaak gelinkt aan het Italiaanse Napoli, maar hij wild graag spelen in de Premier League, de meest besproken competitie ter wereld. De Hilversummer beleefde afgelopen jaar een sterk seizoen en scoorde veertien keer in de eredivisie. Ook in Europa maakte hij indruk tijdens campagne van Ajax in de Europa League. Zijn droom was om met Ajax nog een grote te prijs te pakken voor zijn vertrek, maar die kwam niet uit. Ajax miste de landstitel en verloor de Europa League-finale van Manchester United.

Bij Everton komt Klaassen terecht bij een club met grote ambities. De Iraanse grootaandeelhouder Farhad Moshiri, woonachtig in Monaco, heeft grootste plannen met de club. Hij wil van de middenmoter/subtopper aansluiting vinden bij de traditionele topclubs in Engeland. De transfersom van bijna dertig miljoen is in Nederland hoog, maar voor Engelse begrippen is het geen uitzonderlijk bedrag.

,,Vanaf het moment dat ik hier rond liep had ik een goed gevoel'', zo lichtte Klaassen toe.

Dat kreeg hij eigenlijk meteen al na een eerste gesprek met Ronald Koeman, de coach van Everton. ,,Dat was een paar weken geleden'', zei Klaassen. ,,Daarom wilde ik hier ter plekke ervaren of Everton de juiste club voor mij is. Ik twijfel niet meer. Dit is een fantastische club.''

Klaassen voegde er aan toe het moeilijk te vinden Ajax te verlaten. ,,Maar dit is voor mij de juiste stap. Met Koeman heb ik gesproken over de manier van voetballen, over mijn rol daarin en over de ambities van deze club. In alles was hij heel eerlijk. Het kwam allemaal zeer positief op mij over. Ik kijk er naar uit aan het seizoen bij Everton te beginnen.''

Volledig scherm © ANP Pro Shots