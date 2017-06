Komende jaren stromen geen extra beloftenteams in

Van Bronckhorst wil niets kwijt over Van Persie

21:29 Dat Rick Karsdorp naar AS Roma zou vertrekken, stond vast. Maar vandaag werd de deal officieel afgerond. De komst van Kevin Diks is aanstaande, al moet technisch directeur Martin van Geel nog een officieel akkoord bereiken met Fiorentina over de voorwaarden waarop de rechtsback naar de Kuip komt.