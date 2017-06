Matavz tekent voor drie jaar bij Vitesse

Tim Matavz wordt de nieuwe centrumspits van Vitesse. De Arnhemse eredivisionist neemt de Sloveen per direct over van de Duitse Bundesligaclub FC Augsburg. De aanvaller tekent een contract voor drie jaar bij de bekerwinnaar.

Vitesse kan de ervaren Matavz (28) aantrekken, omdat hij overbodig is verklaard bij Augsburg. De Sloveen is de afgelopen seizoenen al verhuurd aan Genua in de Italiaanse Serie A en FC Nürnberg in de 2. Bundesliga. Vitesse is dus een uitkomst. Met de eredivisieclub gaat de spits dit seizoen de Europa League in.

,,Mijn grootste successen heb ik in Nederland beleefd. Daarom ben ik blij dat ik nu weer de kans krijg om mijn kwaliteiten hier te laten zien'', aldus Matavz. ,,Ik sta te popelen om aan te sluiten bij de groep.''

Matavz maakte in 2006 zijn debuut in het profvoetbal bij ND Gorica in Slovenië. Daarna was de spits succesvol bij FC Groningen (92 duels, 38 goals) en PSV (70 wedstrijden en 24 doelpunten). In Eindhoven werd hij bekerwinnaar en won hij de Johan Cruijff Schaal.

In 2014 vertrok Matavz naar Augsburg. De Sloveen volgt nu bij Vitesse Ricky van Wolfswinkel op. Die vertrok deze zomer naar FC Basel. Ook tweede spits Yuning Zhang wil weg bij Vitesse.

Matavz staat op 31 interlands voor Slovenië (10 doelpunten) en maakte het WK van 2010 in Zuid-Afrika mee. Hij is na Thomas Bruns, Thulani Serero en Fankaty Dabo de vierde aanwinst van Vitesse in deze zomer. De Arnhemse club wil Mason Mount en Matt Miazga nog van Chelsea huren.

Matavz is na Thomas Bruns, Thulani Serero en Fankaty Dabo de vierde zomeraanwinst van Vitesse.