Michael Reiziger opvolger van Marcel Keizer bij Jong Ajax

Reiziger was bij Sparta rechterhand van hoofdcoach Alex Pastoor. In die hoedanigheid leek hij voorbestemd om bij de Rotterdamse club ooit de opvolger te worden van Pastoor. Na het vertrek van de naar Borussia Dortmund verhuisde Peter Bosz is bij Ajax ruimte vrijgekomen in de technische staf. Reiziger wordt in de hoofdstad de vervanger van Keizer, die op zijn beurt de taak van Bosz overneemt.

Bij Sparta stelde men onlangs nog dat ze in Rotterdam niet bekend waren met de belangstelling van Ajax voor Reiziger. Als rechtsback behaalde Reiziger grote successen bij de Amsterdamse club. Zo won hij onder meer de Champions League in 1995. Later speelde de verdediger nog voor onder meer FC Barcelona en AC Milan.

,,Het is geweldig om terug te keren naar de club waar het voor mij allemaal begonnen is en ik bovendien mijn grootste successen heb behaald'', verwijst Reiziger naar de successen die hij met Ajax in de jaren negentig onder trainer Louis van Gaal beleefde.

,,De afgelopen jaren heb ik als assistent bij Sparta flink wat ervaring opgedaan op trainersgebied. Het kampioenschap in de Jupiler League was prachtig en afgelopen jaar hebben wij ons gehandhaafd in de eredivisie. Nu is het tijd voor een volgende stap in mijn carrière. Bij Jong Ajax krijg ik te maken met de grootste talenten van het land. Ik kan niet wachten om met hen aan de slag te gaan.”

,,Het is mooi dat Reiziger komend seizoen aan het roer staat van ons beloftenelftal'', zegt algemeen directeur Edwin van der Sar over de oud-verdediger die ook voor AC Milan FC Barcelona, PSV en Middlesbrough speelde. ,,Hij is een talentvolle trainer die de jeugdopleiding zelf heeft doorlopen en de club goed kent. In overleg met Reiziger hopen wij op korte termijn een assistent aan te stellen, George Ogararu volgt het komende jaar namelijk de opleiding Coach Betaald Voetbal in Roemenië. Dat is niet te combineren met het drukke programma in de Jupiler League.”