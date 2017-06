Nakamba verhuist naar Club Brugge

Van Leeuwen geeft Lammers kans bij Esbjerg

John Lammers begint in Denemarken aan zijn eerste buitenlandse klus als hoofdtrainer. De 53-jarige Brabander is door technisch directeur Ted van Leeuwen aangesteld als trainer van Esbjerg fB, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de hoogste Deense klasse. Lammers had de afgelopen 3,5 jaar Jong Vitesse onder zijn hoede.