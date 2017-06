Peter Bosz nieuwe trainer van Borussia Dortmund, Krüzen assistent

Rond 14.30 uur vanmiddag stapt Peter Bosz officieel een nieuwe wereld binnen. Hij wordt dan in Dortmund voorgesteld aan de pers, bij een nog grotere club dan die hij dit seizoen naar de finale van de Europa League leidde. Bosz tekent voor twee seizoenen in het Signal Iduna Park. Ondertussen zal Ajax ook massaal in de mediabelangstelling staan. Daar moet algemeen directeur Edwin van der Sar maar uitleggen waarom er voor het tweede seizoen op een rij een onwerkbare situatie in de staf is ontstaan, die nu rechtstreeks leidt tot het opstappen van de hoofdtrainer.

De spelers van Ajax, de raad van commissarissen, het gros van de fans: allemaal wilden ze de afgelopen dagen dat Bosz zou blijven toen bleek dat Borussia Dortmund zich voor hem had gemeld. Maar blijven bleek in spoedberaad geen optie meer. Bosz was zo klaar met vier leden van zijn staf, dat hij na maanden van maskeren en slikken en professioneel over zaken heen stappen Van der Sar voor de keuze stelde: zij eruit of ik eruit.



Van der Sar wil of kon er niet aan: breken met Dennis Bergkamp, Hennie Spijkerman, Carlo l'Ami en Bjorn Rekelhof. De commissarissen, die pas laat werden ingelicht, zouden net als kopstukken uit de spelersgroep tot op het laatste moment hebben aangedrongen op het aanblijven van Bosz, die wel door één deur kon met directeur Marc Overmars.



Het heeft het hele seizoen gerommeld in de staf bij Ajax, maar de resultaten maskeerden veel. Vanaf januari was de stemming echter al tot onder het vriespunt gedaald, zo bevestigden in het weekeinde off the record ook Ajax-spelers uit de kern van het Nederlands elftal. Zij zagen dat er letterlijk amper nog contact was tussen Bosz/Krüzen en de andere stafleden.



Borussia Dortmund zocht contact met Bosz nadat het vorige week zelf brak met zijn eigen trainer, Thomas Tuchel, ook na interne strubbelingen. De directeuren Watze en Zorc zien in Bosz een ervaren, aanvallend ingestelde trainer die een ploeg met veel toptalent verder kan uitbouwen in de Bundesliga en in de Champions League.