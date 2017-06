Primeur bij EK 2017: eerste Panini-album met vrouwenteams

In aanloop naar en tijdens het EK, dat van 16 juli tot en met 6 augustus in Nederland wordt gehouden, kunnen mensen de 334 stickers (verdeeld) over veertig pagina's verzamelen. De opzet is ongeveer hetzelfde als bij de albums die worden uitgegeven bij de toernooien voor mannen. Het album begint met een pagina over de symbolen van het toernooi, zoals het logo, de trofee en de officiële bal.