PSV-aankoop Lozano schiet Mexico naar halve finale Confed Cup

Mexico speelt donderdag de halve finale, maar tegen wie is nog onduidelijk. Net als Lozano kwam ook Andrés Guardado bij Mexico in actie. Hij is vanwege een tweede gele kaart in het toernooi geschorst voor de halve finale. De onlangs van PSV naar AS Roma vertrokken Héctor Moreno speelde de hele wedstrijd mee en scoorde ook nog, maar zijn goal werd wegens buitenspel afgekeurd. Bij Rusland stond oud-Feyenoord Fedor Smolov in de spits.