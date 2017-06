Seve van Ass tussen hoop en vrees

,,De bovenkant van de kuitspier is nu nog gevoelig'', legde Van Ass uit op hockey.nl. ,,Die blessure in mijn hamstring kwam oorspronkelijk door een irritatie in de rechterknieholte. Door dat plekje ben ik uit balans gaan lopen. Die hamstring gaat nu weer goed. Daar maak ik me geen zorgen om. Alleen over dat plekje in mijn rechterknie dus wel.''



Van Ass hoopt dat hij alsnog tijdig is hersteld voor deelname aan de HWL. ''Het herstel gaat voorspoedig en ik ben nog positief. Maar als het niet goed voelt, heeft het geen zin om mee te gaan en pas na drie wedstrijden een keer mee te doen. We kijken naar het risico en of dat acceptabel is om mij op te stellen. Als meedoen aan de HWL betekent dat de kans 50 procent is dat ik de rest van de zomer en dus het EK mis, dan is dat risico te groot.''