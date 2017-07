Supporters Feyenoord hunkeren naar Van Persie

Het was druk vandaag bij de eerste openbare training van landskampioen Feyenoord. Zo'n 3000 supporters kwamen naar De Kuip om de uitgedunde selectie aan het werk te zien. ,,Er zijn vijf basisspelers verdwenen. Dan dreigt het wat minder te gaan worden,'' stelt Feyenoord-watcher Mikos Gouka. Het vertrouwen bij de supporters is er niet minder om. ,,We worden kampioen.''