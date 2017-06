Toch plannen voor huldiging voetbalsters Ajax

Tegen radiostation 3FM zei Stokvis donderdag dat er toch voldoende draagvlak is voor een huldiging. ,,Breder dan alleen Ajax-fans'', meent zij. Stokvis heeft een Facebook-event aangemaakt voor 23 juni, omdat de internationals dan een dagje vrij zijn. ,,Voor het Amstelveld is het lastig een vergunning te krijgen, maar er zijn genoeg andere mooie grote plekken in Amsterdam waar mensen eigenaar van zijn. We dachten aan een loods als bij stadsstrand Roest. We hebben al een paar honderd aanmeldingen. Er zijn ook artiesten die hebben aangekondigd te willen optreden.''