Tscheu La Ling neemt netwerk mee naar FC Eindhoven

De nieuwe adviseur Tscheu La Ling krijgt bij FC Eindhoven een grote stem in het samenstellen van de selectie en zal eveneens een nieuwe hoofdcoach aandragen. De 61-jarige eigenaar van AS Trencín in Slowakije gaat zich ook bezighouden met de scouting, de jeugdopleiding, trainingsmethodes en voeding. Ling, die ook in voedingssupplementen handelt, wil zijn werkwijze dolgraag in Nederland implementeren.



,,Hij neemt bovendien een enorm netwerk met zich mee”, zegt voorzitter Frans Janssen. ,,AS Trencín boekt al jaren goede resultaten en is in de afgelopen seizoenen ook succesvol geweest met uitgaande transfers. Die visie sluit aan bij de onze. Werken met jong talent, om telkens een stapje te kunnen groeien.”



FC Eindhoven wil de club met hulp van met Ling en AS Trencín verder professionaliseren. De club inventariseert op dit moment of er nieuwe specialisten moeten worden aangetrokken. Mogelijk wordt de begeleidingsstaf komend seizoen al uitgebreid.