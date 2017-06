TT: Giroud betrokken in ruil met Lacazette, Heerenveen haalt Høegh

Thulani Serero is zo goed als rond met Vitesse. De Zuid-Afrikaan wordt vanochtend medisch gekeurd in Arnhem. Vervolgens ligt een contract voor drie jaar klaar bij de eredivisionist uit Gelderland.



Serero (27) maakt transfervrij de overstap van Ajax. In Amsterdam is zijn rol al sinds vorig seizoen uitgespeeld. De Zuid-Afrikaanse middenvelder hield afgelopen jaar zijn conditie op peil bij Jong Ajax. Serero speelde daarbij enkele wedstrijden met het beloftenteam in de eerste divisie.



Met de komst van Serero dekt Vitesse zich in tegen een mogelijk vertrek van Marvelous Nakamba. De Zimbabwaan staat volop in de belangstelling bij clubs in het buitenland. Als Serero door de keuring komt en de laatste details van de contractonderhandelingen zijn geregeld, tekent hij vanmiddag in Arnhem.