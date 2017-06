Van Breukelen al na jaar weg bij KNVB: 'Met goed gevoel'

Van Breukelen besloot zelf om op te stappen. De KNVB respecteert zijn keuze. ,,Het is jammer, maar we gaan op een goede manier uit elkaar", aldus Jean-Paul Decossaux, commercieel directeur bij de KNVB. ,,Hans heeft als technisch directeur het nodige in gang gezet binnen de bond en het voetbal, daar zijn we hem dankbaar voor." Van Breukelen bouwde het afgelopen jaar onder meer aan het plan Winnaars van Morgen, het plan dat het Nederlandse voetbal in de toekomst verder moet brengen. ,,Ik vertrek met een goed gevoel, omdat ik weet dat ik er alles aan heb gedaan om onze doelstelling te realiseren", zegt Van Breukelen. ,,Maar ik blijf zelfkritisch. Het is mij onvoldoende gelukt om mijn en onze ambities waar te maken. Daaruit trek ik mijn conclusies. Ik wens de KNVB verder alle goeds en blijf hopen op een Nederlands elftal op het aankomende WK en een succesvol EK voor de vrouwen. Ik geloof in de kracht van ons voetbal en dat blijft zo."

Onrustig

Van Breukelen begon halverwege juni 2016 en werd twee maanden later geconfronteerd met het vertrek van Advocaat als assistent. Daarna werd het nooit meer rustig. Ook Marco van Basten ging weg bij Oranje, en Bert van Oostveen stopte eind augustus bij de KNVB als directeur en bestuursvoorzitter van de sectie betaald voetbal. Gijs de Jong zou hem opvolgen, maar de voorgenomen promotie ging echter niet door omdat veel profclubs het vertrouwen in de raad van commissarissen (rvc) van de KNVB opzegden. Johan Lokhorst, voorzitter van de rvc, stapte in september op.



In maart werd bondscoach Danny Blind ontslagen. In de zoektocht naar een opvolger ontstond opnieuw veel kritiek op Van Breukelen. Henk ten Cate zei dat hem de baan was toegezegd, maar volgens Van Breukelen had de oud-coach van Ajax dat verkeerd geïnterpreteerd. Bij de aanstelling van Advocaat, vorige maand, zei de technisch directeur zich niet in de kritiek te herkennen.