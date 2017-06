'Videoref geeft eerder rood bij zien slowmotionbeelden'

Voetbalscheidsrechters bestraffen overtredingen strenger bij het zien van beelden in slow motion dan in 'real time'. Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Leuven. In het onderzoek staat dat het effect van het gebruik van videobeelden nog flink wordt onderschat.

De onderzoeker vroeg 85 Europese scheidsrechters om zestig wedstrijdsituaties te bestraffen met een gele of een rode kaart, of onbestraft te laten. De helft van de situaties werd beoordeeld na het zien van de beelden op werkelijke snelheid, de andere helft in slow motion.

,,Bij momenten die standaard met geel zouden worden bestraft, gaf 20 procent van de scheidsrechter rood bij het zien van de beelden in slow motion. Op werkelijke snelheid was dat maar 10 procent", staat in het rapport.

Zwaarder

De verklaring voor het onderscheid is volgens de Leuvense hoogleraar en scheidsrechterexpert Werner Helsen dat overtredingen in slow motion ogenschijnlijk veel zwaarder overkomen. Om die reden mogen dergelijke beelden in veel tuchtzaken niet meer gebruikt worden als bewijsmateriaal.