Vitesse huurt Fankaty Dabo van Chelsea

Hiddink: KNVB had geen goede filosofie

24 juni Guus Hiddink verwijt de KNVB een gebrek aan visie. ,,Je moet je langetermijnstrategie volgen en niet in paniek raken als er zich geen grote talenten aandienen op het grootste podium. De Nederlandse bond had geen goede filosofie. Er was geen goed management om een, twee of drie stappen vooruit te denken’’, aldus Hiddink tegen SNTV.