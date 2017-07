Vitesse neemt Linssen over van FC Groningen

Linssen kan op beide flanken terecht en is ook inzetbaar als schaduwspits. De bekerwinnaar versterkte zich afgelopen week al met de Sloveense spits Tim Matavz, die in Arnhem de opvolger is van de naar FC Basel vertrokken Ricky van Wolfswinkel.

Vitesse gaat desgevraagd niet in op namen van spelers. Linssen (26) ontbrak zaterdagmiddag op de eerste training van FC Groningen al. Zijn contract in Groningen liep nog tot de zomer van 2018.

Linssen werd opgeleid bij Fortuna Sittard. Via MVV en VVV-Venlo kwam hij in 2013 terecht bij Heracles Almelo, waar hij in twee seizoenen 25 keer scoorde in 69 duels. Twee jaar geleden pikte FC Groningen de vleugelaanvaller daar weg. Voor Groningen scoorde Linssen 16 keer in 70 wedstrijden.