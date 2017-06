Vitesse-verdediger Miazga met VS naar Gold Cup

Bondscoach Bruce Arena heeft Matt Miazga opgenomen in de selectie van de Verenigde Staten voor de CONCACAF Gold Cup. De Amerikaanse verdediger, afgelopen seizoen door Vitesse gehuurd van Chelsea, maakt zich op voor zijn eerste grote toernooi.

De Gold Cup is het kampioenschap van Noord-Amerika. De VS is het gastland. Ook Vitessenaar Eloy Room is op het toernooi actief. Hij doet mee met Curaçao, dat maandagnacht de Caribbean Cup heeft gewonnen.

Miazga maakt deel uit van een jonge en onervaren selectie. Arena heeft een deel van de kern van Team USA de rest van de zomer vrijaf gegeven. Slechts vijf van de 23 man hebben meer dan 25 interlands op hun naam staan. Miazga staat op twee interlands. Dat is zijn debuutinterland in 2015 tegen St. Vincent en de Grenadines (6-1) en een oefeninterland tegen Puerto Rico in mei van 2016 (3-1).

Miazga dankt zijn plek in de selectie aan een sterk seizoen bij Vitesse. De Amerikaan ontwikkelde zich sterk tijdens zijn huurperiode in Arnhem. Hij maakte deel uit van het basisteam in de finale van de KNVB-beker tegen AZ, dat met 2-0 werd verslagen.

De VS neemt het op de Gold Cup in groep B op tegen Panama, Martinique en Nicaragua. De Gold Cup begint op 7 juli. De finale is op 26 juli.