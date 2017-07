Vitesse wil doelman Pasveer halen

Room maakt zich met Curaçao op voor de CONCACAF Gold Cup, het kampioenschap van Noord-Amerika. De doelman heeft nog een contract tot juli 2018 bij Vitesse. De keeper heeft zich door een goed jaar in Arnhem bij meerdere clubs in de kijker gespeeld. Daar zit Duitse belangstelling bij.



Van een vertrek is momenteel evenwel geen sprake. Vitesse wil de selectie versterken met het oog op het zware programma voor het komende seizoen, met competitie, beker en Europe League. Daarbij zijn twee volwaardige keepers een voorwaarde.



Pasveer staat nog tot de zomer van 2018 onder contract bij PSV. Hij is in Eindhoven reservekeeper achter Jeroen Zoet.