Weetjes en vermoedelijke opstellingen voor duels van vanavond

Excelsior - FC Utrecht, dinsdag 18.30 uur

• Excelsior en FC Utrecht ontmoeten elkaar voor de 20ste keer in de Eredivisie in Rotterdam. Van de vorige 19 ontmoetingen won Excelsior er vier en Utrecht tien. Vijf keer werd het gelijk op Woudestein. • Vorig seizoen won Excelsior op Woudestein van FC Utrecht door een penalty van Jeff Stans (74'). Slechts één keer eerder won Excelsior twee Eredivisie-ontmoetingen met FC Utrecht in eigen huis op rij - in 1984 en 1985. • Excelsior won op 19 februari 1984 thuis met 7-4 van FC Utrecht. Dat is voor Excelsior de Eredivisie-wedstrijd waarin het de meeste doelpunten ooit maakte. • Eerder dit seizoen won FC Utrecht in eigen huis met 2-1 van de Kralingers. Yassin Ayoub (47') en Nacer Barazite (54') maakten de doelpunten voor de thuisploeg, Stanley Elbers (83') tekende voor de eretreffer namens Excelsior. • Dit seizoen heeft Excelsior evenveel punten als vorig seizoen na 28 wedstrijden. De ploeg heeft wel meer doelpunten gemaakt (33 om 28) en een beter doelsaldo (-18 om -21). Excelsior werd vorig seizoen 15de en ontliep dus de nacompetitie. Nu staat de ploeg van Mitchell van der Gaag opnieuw op plek 15, maar de verschillen onderin zijn miniem. Van der Gaag speelde zelf tussen 1997 en 2001 overigens 99 duels in de Eredivisie namens FC Utrecht. • Alleen Ajax, Feyenoord en PSV haalden in 2017 meer punten dan FC Utrecht (22). De Domstedelingen staan op een vierde plek in de Eredivisie, 17 punten achter PSV en 5 punten boven AZ.

• Sébastien Haller is dit seizoen topscorer van FC Utrecht met 12 goals. Na zijn doelpunt van afgelopen weekend staat de Franse spits Haller op 40 Eredivisie-doelpunten. Daarmee evenaarde hij de Belgische middenvelder Stefaan Tanghe als meest scorende buitenlander bij FC Utrecht. • Wanneer Wout Brama vanavond speelt, is het zijn 300ste wedstrijd in de Eredivisie. Het zou zijn tiende zijn voor FC Utrecht. Eerder speelde Brama 231 wedstrijden voor FC Twente en 59 voor PEC Zwolle. Van de huidige actieve spelers speelden alleen Michel Breuer (321), Dirk Kuyt (319), Mark-Jan Fledderus (308) en Arnold Kruiswijk (306) meer dan 300 Eredivisie-wedstrijden. Voormalig doelman Pim Doesburg is met liefst 687 duels in de Eredivisie nog altijd recordhouder.

SC Heerenveen - Sparta Rotterdam, dinsdag 20.45 uur

• Heerenveen en Sparta treffen elkaar vanavond voor de 32ste keer in Eredivisie-verband. De Friezen wonnen vijftien maal, de Rotterdammers negen keer en het werd zeven keer gelijk. Sparta won in de Eredivisie nog nooit uit bij Heerenveen. De Spartanen verloren negen keer in Heerenveen en zes keer werd het gelijk. De enige uitzege van Sparta op Heerenveen dateert van 9 januari 1972, toen de Rotterdammers in de KNVB-beker met 0-1 zegevierden in Friesland.



• Op Het Kasteel won Sparta eerder dit seizoen (4 november 2016) met 3-1. Jerry St. Juste (9') zette Heerenveen nog op voorsprong, maar via Stijn Spierings (15'), Zakaria El Azzouzi (19') en Craig Goodwin (69') won Sparta alsnog.



• Heerenveen won slechts één van zijn laatste tien Eredivisie-duels (W1-G2-V7). In deze reeks werd alleen Roda JC op 25 februari thuis met 3-0 verslagen.



• Met 9 goals is Ghoochannejhad topscorer van de Eredivisie in het kalenderjaar 2017. Ricky van Wolfswinkel en Nicolai Jørgensen volgen met ieder 7 goals na de winterstop. De Iraniër staat over het hele seizoen genomen op 16 treffers, Jørgensen op 19.



• Geen ploeg maakte dit Eredivisie-seizoen meer overtredingen dan Sparta (392). Met Denzel Dumfries (63) en Mart Dijkstra (58) heeft Sparta bovendien de twee spelers met de meeste overtredingen in de Eredivisie in de selectie.



• Sparta-captain Michel Breuer speelde acht jaar voor Heerenveen (2004 - 2012). Hij won in 2009 als aanvoerder van de Friezen de KNVB-beker en speelde er in totaal 236 Eredivisie-duels. Sparta-trainer Alex Pastoor speelde tussen 1995 en 1998 in totaal 76 Eredivisie-duels voor Heerenveen. Tussen 2006 en 2008 was Pastoor assistent-trainer onder Gertjan Verbeek bij de Friezen.