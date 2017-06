Wesley Sneijder heeft clubs voor het uitkiezen

Sneijder is momenteel met vakantie. Hij zal pas in de komende weken beslissen waar hij in de laatste fase van zijn loopbaan wil spelen. Ook Galatasaray is uiteraard partij in die afweging. Zij kunnen aansturen op het uitdienen van het contract tot medio 2018. Het wordt dus hoe dan ook een belangrijke zomer voor de 33-jarige middenvelder.



Italië, Rusland of Turkije zou de keuze zijn voor een kortstondig contract, puur als voetballer. Amerika zou een keuze zijn voor een langere periode, om ook te kijken of zijn vrouw Yolanthe daar een filmcarrière van de grond kan krijgen.