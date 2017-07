Zo verliep een bizarre middag voor Ajax in Oostenrijk

Ajacied Abdelhak Nouri is vanmiddag tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk neergestort op het veld. De 20-jarige speler werd ter plaatse gereanimeerd en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Zo verliep een middag die plotseling een bizarre wending kreeg.

Door Nik Kok

De schrik slaat opeens toe bij Ajax in het Oostenrijkse Hippau, waar het een oefenwedstrijd speelt tegen Werder Bremen. Rond half zes bij een achterstand van 2-1 maant aanvoerder Klaas-Jan Huntelaar back Damil Dankerlui de bal over de lijn te spelen. De reden: Abdelhak Nouri ligt op de grond. Zonder dat hij daarvoor een duel was aangegaan met een tegenstander.

Onmiddellijk maar nog bedaard en rustig komt dokter Don de Winter in actie. De paniek is dan nog niet groot. Ook niet als het medische team dat aanwezig is in het stadion aan komt lopen. Als er in allerijl een parasol boven de speler wordt geplaatst denken toeschouwers nog dat het is om voor schaduw te zorgen in het snikhete stadionnetje waar de zon de hele middag al schijnt. Maar als de verzorging steeds langer duurt en er steeds meer mensen voor een omheining rond de speler zorgen wordt het steeds stiller in het Lindenstadion.

Het was daarvoor nog een drukte van belang geweest. Tegenstander Werder Bremen bracht veel toeschouwers op de been. Veel bier zorgde voor gezang en gejuich. Totdat ook de Duitse toeschouwers hun adem inhouden bij wat zich op een paar meter voor hen afspeelt. De Ajax-selectie was inmiddels muisstil naast elkaar gaan staan langs de kant. Hoofdschuddend, vragend kijkend en ook al angstig. Ook zij zien dat dokter De Winter hun medespeler al minutenlang aan het reanimeren is.

Hakim Ziyech, één van Nouri’s beste vrienden in de selectie kijkt naar beneden. De spelers zijn inmiddels vergezeld door directeur Edwin van der Sar die van de tribune af het veld oploopt. Als de spelers wordt gezegd om naast het veld plaats te gaan nemen beseffen ze dat ze plaats moeten maken voor een traumahelikopter die hun jonge ploeggenoot naar het ziekenhuis moet vervoeren.

Als Nouri eenmaal per brancard naar de helikopter wordt gebracht, klinkt er applaus vanaf de tribunes. De Ajax-spelers zoeken de kleedkamer op. Over twee uur zouden ze naar huis vliegen en zou het trainingskamp zijn beëindigd. Voordat de bus vertrekt komt persvoorlichter Miel Brinkhuis met de enigszins geruststellende mededeling dat Nouri stabiel is. Bij hem zijn hartritmestoornissen geconstateerd en hij wordt in slaap gehouden om hem beter te laten ademen. Twitter stroomt dan al vol met steunbetuigingen voor de speler van Ajax.