Zwolse vastgoedbelegger koopt stadion PEC

Het is voor het eerst dat het complex aan de Ceintuurbaan compleet in Zwolse handen komt. Sinds de oplevering in 2008 was het beheer in handen van AM Real Estate Development, een dochteronderneming van BAM. Lenferink vertelt 'trots te zijn met de toevoeging van dit prestigieuze Zwolse project aan onze vastgoedportefeuille'.