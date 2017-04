FIOD legt voor 6 miljoen beslag op bezittingen man (51) uit Oldenzaal

BelastingfraudeDe geboren Oldenzaler Peter H. (51) wordt samen met zijn Britse vrouw Lisa (46) verdacht van internationale belastingfraude en witwassen, onder meer vanuit een kapitale villa in Hellendoorn. Opsporingsdiensten namen al miljoenen euro's in beslag.

De FIOD en de Britse opsporingsdienst HMRC deden maandenlang onderzoek naar de geboren Oldenzaler Peter H. en zijn Engelse vrouw Lisa, die beide verdacht worden van grootschalige belastingfraude en witwassen. Inmiddels is meer dan 6 miljoen euro van het echtpaar afgepakt. Ook is beslag gelegd op onder meer een luxe villa van het echtpaar in Hellendoorn en zijn verschillende luxe auto's en een speedboot door de FIOD meegenomen. Lisa is in hun woning in Engeland aangehouden. Peter is niet aangehouden, het is onbekend is waar Peter is.

'Verhullende constructies'

Het echtpaar zou volgens het Openbaar Ministerie 'verhullende constructies' hebben gebouwd rond hun in Engeland gevestigde marketingbedrijf, en daarmee miljoenen euro's hebben weggesluisd. Uit onderzoek van deze krant blijkt het te gaan om het bedrijf Blueprint Partnership in Manchester.

Peter en Lisa zouden het weggesluisde vermogen hebben gestald op bankrekeningen in onder meer Nederland, Duitsland en Oostenrijk, maar daarover bij belastingaangiftes hebben gezwegen. Daardoor zouden ze voor kapitalen aan vermogensbelasting achtergehouden. De opsporingsdiensten kwamen het echtpaar op het spoor nadat Peter en Lisa in Nederland voor tonnen aan contant geld opnamen met buitenlandse creditcards.

Koetreeweg

Dinsdagochtend viel de FIOD binnen in de kapitale witte villa van H. aan de Koetreeweg in het buitengebied van Hellendoorn, waar het echtpaar volgens het Openbaar Ministerie regelmatig zou verblijven. Op dat adres was sinds juli 2016 ook een Nederlandse afdeling van Blueprint Partnership gevestigd, waarvan Peter H. de enige aandeelhouder was. Volgens informatie van de Kamer van Koophandel hield het bedrijf zich bezig met het 'verrichten van marketingonderzoek voor de farmaceutische industrie'.

Er is dinsdag ook nog een tweede villa in Twente doorzocht, net zoals woningen in Engeland en Oostenrijk. Op alle panden is beslag gelegd, net zoals op de administratie die binnen werd aangetroffen.

