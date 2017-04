Quiz | Hoe goed ken jij het Paasverhaal?

Curator schikt voor 2 ton met ex-bestuurders Glanerbrug

7 maart ENSCHEDE - Nog nooit eerder gebeurde het in Twente, dat oud-bestuursleden van een failliete sportclub uit eigen zak moeten betalen. Curator Aarnink hield de ex-bestuursleden van v.v. Glanerbrug wegens wanbeheer aansprakelijk voor de volledige schade in het faillissement, die bijna een half miljoen euro bedroeg. De curator neemt nu, na lang onderhandelen, genoegen met twee ton, waarbij is afgesproken dat de concurrente crediteuren – vooral leveranciers van de voetbalclub – hun vorderingen alsnog volledig vergoed krijgen.