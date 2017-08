Eieren niet aan te slepen, zegt Nijverdalse hobbyboer

Legkippen

De Nijverdalse houdt samen met haar man Jan Willem Marteijn 35 kippen, in de wei achter hun woning aan de Kervel, randje Kruidenwijk. „15 van deze dieren zijn echte legkippen. Je kunt er op vertrouwen dat ze vrijwel dagelijks een ei leggen, ook in de winter. De overige kippen zijn meer sierkippen. Die leggen nauwelijks in de winter en zijn in de zomer ook niet altijd consequent.”

De doosjes met eieren, 10 stuks, verkoopt het stel vanuit een kraampje bij de oprit. „De interesse vanuit de wijk en voorbijgangers is de afgelopen weken enorm toegenomen. Onlangs hadden we tien dozen eieren staan en we vroegen ons af hoe we daar af zouden komen. Maar ze waren zo weg. Normaal gesproken stapt mijn man dan op de fiets en gaat hij de buurt in. Rondvragen of mensen nog eieren willen hebben, maar dat is nu niet nodig.” Van der Burg hoort regelmatig geld in het bakje vallen en dan blijken de eieren alweer op.