De twaalf hectare grote plas, in eigendom bij Staatsbosbeheer, is vooral bekend bij hobbyvissers, die er een hengeltje uitgooien. Zwemmen is er echter verboden, want Entervenen - ook wel bekend als het Enterse Gat - is vooral bedoeld als natuurgebied voor insecten, vogels en vissen. En met die laatste categorie gaat het niet al te best.

Maar daar gaat aan gewerkt worden, naar verwachting eind dit jaar. „Voor een optimale visstand is de plas in feite te diep. De meeste vissen zoeken hun voedsel aan de oppervlakte. Ook is er op grote diepte vaak gebrek aan zuurstof”, zegt Ed Piek, directeur van Sportvisserij Oost-Nederland. Deze instantie heeft Entervenen gehuurd en iedereen met een vispas mag er zijn hengeltje in uitgooien.

Het Nijmeegse bedrijf K3Delta neemt de plas onder handen. Ronald Agelink van K3Delta: „We willen eind dit jaar beginnen met, zoals wij dat noemen, grond toepassen in Entervenen. We maken de plas niet alleen ondieper met grond en baggerslib, maar creëren ook paai- cq. vluchtplekken voor de vissen. In feite gaan we de huidige natuurwaarden van het Enterse Gat vergroten en de plas ecologisch ontwikkelen. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en moeraszones zal de plas beter inpasbaar zijn in het landschap. De leefbaarheid van flora en fauna alsmede de beleefbaarheid voor de recreant zal zichtbaar toenemen”, zegt Ronald Agelink.